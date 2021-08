Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETTOKYO È finita come al solito, ma questa volta, per vincere l'oro olimpico, il quarto consecutivo, nel torneo di basket maschile, gli Usa hanno dovuto lottare fino all'ultimo momento. Nella finale per il primo posto, la squadra allenata da Greg Popovich ha sconfitto per 87-82 quella Francia che l'aveva battuta nell'esordio dello scorso 25 luglio.Assoluto protagonista Kevin Durant, autore di 29 punti, che così, in poche ore, ha...