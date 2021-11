Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Dura giusto 25' lo 0-0 della Juve sul campo della squadra campione d'Europa. Aveva battuto il Chelsea a Torino, risoluzione di Chiesa, per un quarto di gara si era illusa di avere speranze di vincere. Invece ne prenderà 3 in mezz'ora e un quarto allo scadere. A San Pietroburgo al Chelsea basterà eguagliare il risultato della Juve per essere primo, senza preoccuparsi della differenza reti, mentre i bianconeri ospiteranno il Malmoe. È di...