Dunque verso la fine del girone d'andata si torna a bomba, all'Inter di nuovo prima da sola come non le accadeva dal campionato scorso, in cima a dimostrazioni di superiorità in serie: col sontuoso 4-0 al Cagliari, assai stretto perché c'è stata almeno una decina di parate salvifiche di Cragno, fanno cinque vittorie consecutive con 14 gol segnati a 2, e primato riconquistato grazie alla rosa qualitativamente più profonda del campionato. Stavolta, per dire, Dzeko può riposare in panchina perché tanto spunta un Sanchez tarantolato, e il resto vien da sé, come la 18esima vittoria su 20 in casa nel 2021, i 98 gol segnati nell'anno solare, un gioco che è il più spumeggiante in circolazione di questi tempi.

DOMINATRICE

È tornata la dominatrice. Con questi avversari, poi: l'atteggiamento del tutto passivo del Cagliari, che difende con un 5+3 nei propri trenta metri, rende la partita un monologo interista. L'Inter farà 77% di possesso palla all'intervallo, il 76 alla fine. All'inizio è un gioco di pazienza, un sudoku per tentativi di combinazioni a forza di triangoli sul breve e sferragliate sulle fasce, tutto avviato da Calhanoglu e Barella invasati; quando si apre il primo portoncino con l'1-0, poi diventa una marcia di trionfo. Il Cagliari oppone solo due contropiede di decompressione in avvio, ma abbandona gli attaccanti per un'orrida trincea: Mazzarri è assai in difficoltà, sembra stremato dall'esperienza, questa non è una squadra. Per l'Inter, è una gara di dominio territoriale simile a quella contro la Roma, anzi molto di più. Dalli e dalli, come all'Olimpico, ma qui al 29', la scatola si apre ancora grazie a un corner di Calhanoglu, stavolta da destra ed è un assist per Lautaro, che incorna sul primo palo da vero Toro anticipando Joao Pedro. Poi sarà Cragno a evitare varie volte il 2-0, anche parando il rigore di Lautaro al 44', dopo fallo del portiere su Dumfries scatenato: terzo rigore su 9 sbagliato dall'Inter. Ma c'è modo di gigioneggiare anche nella ripresa, col gol didascalico e spettacolare del 2-0, palleggio circense e cross dal fondo di Barella valorizzato dal destro al volo di Sanchez, da spellarsi le mani, se non fossero inguantate per il gelo milanese. Altre ovazioni per il 3-0 di Calhanoglu con destro filante dal limite, in slalom sulle macerie del Cagliari più triste di sempre, col solo Cragno a provare a fermare il mare, ma arriva pure il quarto di Lautaro, in leggiadro contrattacco. E' tornata la capolista. Scansatevi.

Andrea Sorrentino

