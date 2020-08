Dunque la Juventus, in anticipo sulla conclusione del campionato, ha vinto l'ennesimo scudetto, con la guida di un tecnico nuovo, Maurizio Sarri. Stavolta, a differenza degli anni precedenti, la squadra bianconera ha dovuto superare nuove prove, anche perché, per le ragioni che sappiamo, non ha potuto avere il sostegno del suo pubblico.

A differenza delle stagioni precedenti, la Juventus, come si suol dire, non ha potuto contare sulle caratteristiche tecniche, negativamente condizionate dalla mancanza di regolarità delle partite. La Juventus, per la sua naturale superiorità tecnica, ha tuttavia sopportato meglio delle altre squadre gli avvenimenti esterni, e così ha potuto godere delle solite condizioni, da parecchi anni favorevoli alla squadra bianconera. Alla fine la Juventus ha potuto festeggiare il nono campionato consecutivo, ma ha dovuto fare i conti con un torneo che non può essere confrontato con quelli precedenti.

A conclusione della competizione, con il successo della squadra di Sarri, si è dovuto riconoscere che nell'ennesimo scudetto dei bianconeri da un punto di vista tecnico e spettacolare non si è visto nulla di speciale. Il giorno dello scudetto matematico c'è stata la festa della vittoria nello spogliatoio bianconero, ma appariva chiaramente che non si trattava del successo tradizionale. La vittoria è stata subito celebrata, anche se gli stessi calciatori si rendevano conto di un successo dal sapore diverso dai precedenti.

Occorre riconoscere che quest'anno il campionato ha dovuto sopportare molti ostacoli, ma il risultato definitivo ha premiato la squadra più completa e determinata. Per larghi tratti la sua avversaria più temibile è stata la Lazio, che ha fatto vedere un ottimo rendimento, per un periodo addirittura nella zona della capolista. Verso la conclusione, però, la Lazio ha dovuto sopportare una serie di infortuni, che hanno condizionato il rendimento di un eccezionale Immobile. La squadra di Inzaghi comunque merita d'essere tenuta in ottima considerazione.

Nel finale è entrata tra le protagoniste l'Inter di Conte, che ha saputo dare alla squadra caratteristiche certamente da valutare per la prossima stagione. Sono stati inseriti giocatori di valore, che saranno fondamentali nella futura stagione. Occorre tenere d'occhio Conte che dimostra molta volontà nel portare la squadra alle irrinunciabili posizioni di testa. È un allenatore con molte ambizioni.

Un altro tecnico che merita sicuramente attenzione è Pioli del Milan. Senza fretta, è riuscito a portare la squadra verso le prime posizioni e sicuramente avrà idee chiare per il futuro. Fa il suo lavoro con equilibrio, dando alla squadra sicurezza e rendimento. Vorremmo dare una buona valutazione anche del lavoro di Gattuso al Napoli. Non è un ambiente facile, ma sta lavorando per una squadra alla quale vuol dare delle caratteristiche precise. Buon lavoro.

