Dumoulin contro Froome: «La sua presenza non è un bene»

CICLISMOLa presentazione ufficiale delle squadre, in programma oggi alle 17 con madrina la top model Bar Refaeli (diretta tv su Rai Sport), sancisce il via del Giro d'Italia numero 101, il primo ad uscire dai confini europei. Le prime tre tappe, infatti, si svolgeranno in Israele, una scelta che ha provocato più di una polemica relativa a questioni di sicurezza e non solo, ma difesa fortemente dagli organizzatori di Rcs, che dati alla mano hanno voluto dimostrare il grande interesse mediatico per la Grande Partenza. Ieri si sono svolte le...