WIMBLEDONE due! Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego saranno protagonisti degli ottavi di Wimbledon. Il romano contro Ivashka, il torinese contro sua Maestà Roger Federer. Due italiani negli ottavi del torneo più prestigioso al mondo: non succedeva dal '55 quando i nomi furono quelli di Beppe Merlo e Nicola Pietrangeli.Ieri i nostri due hanno chiuso i loro incontri in tre set, rispettivamente contro Bedene e Duckworth: praticamente in...