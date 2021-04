Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Due gradite sorprese per gli arancioneroverdi dalla rifinitura di ieri pomeriggio al Penzo. Se Forte è in recupero e dovrebbe essere a disposizione per la sfida col Cosenza dell'11 aprile al Penzo, già oggi torneranno in panchina il centrocampista Dezi (reduce da problemi alla schiena) e l'islandese Karlsson. Quest'ultimo sarà una carta in più per l'attacco, tenuto conto che la sua ultima apparizione risale a fine dicembre a causa di una...