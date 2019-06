DUE FRECCE NELLA STORIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOLE CASTELLET Un'ora e mezza circa di gara e poco più di un minuto di brividi ed emozioni. Il Gran Premio di Francia, disputato in un circuito esteticamente accattivante, impegnativo per i piloti, ma con un disegno che non favorisce l'azione, è stato dominato dalla Mercedes e dalla noia. La corsa può anche essere liquidata in poche righe. Alla partenza tutti al loro posto, con Hamilton subito in testa e soltanto un breve duello fra Verstappen e Leclerc per il terzo posto, con l'olandese molto aggressivo e il monegasco capace di...