MOTOGPLa Ducati domina le qualifiche del Gp di Stiria, che andrà in scena oggi (ore 14) sulla pista del Red Bull Ring, in Austria. L'ultima doppietta ai primi due posti in qualifica per la casa di Borgo Panigale (Bologna) si era registrata a Doha quest'anno: quella volta, come ieri del resto, è stato lo spagnolo Jorge Martin (Pramac) a prendersi la pole.Nonostante le 5 vittorie sulla pista del Red Bull Ring, è solo la seconda pole Ducati...