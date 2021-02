MOTO GP

BOLOGNA Rossa fiammante. Come da tradizione. Rossa, come la passione che scorre tra i suoi tifosi, i più caldi dell'intero circus della MotoGp. Archiviato il 2020 con il titolo mondiale dei costruttori la Ducati svela - online - la sua Desmosedici con la livrea 2021, inserti aggressivi sulle carene, il nero del logo di Lenovo - colosso tecnologico dell'informatica che diventa title sponsor per tre anni - e la grinta di chi punta a raggiungere di nuovo la vetta anche tra i piloti con l'iride che manca dal 2007 quando Casey Stoner portò sul tetto del mondo la casa di Borgo Panigale. Che in questa stagione - salutati Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci - si affida alla gioventù dell'australiano 26enne, Jack Miller e dell'italiano 24enne, Francesco Pecco Bagnaia. «Le corse sono fatte di passione - spiega sul web l'ad di Ducati, Claudio Domenicali - sono fatte di tifo. Ripartiamo forti del titolo mondiale costruttori conquistato lo scorso anno». In attesa del debutto sul circuito del Qatar il 28 marzo - con le moto congelate nello sviluppo al 2020 come da regolamento - i due piloti, giunti dal team satellite Pramac, affilano i buoni propositi. «Quando mi è stato detto che ero nel team ufficiale è stato un momento di massimo godimento - racconta Bagnania - Essere pilota ufficiale della Ducati è il massimo che potessi chiedere»

