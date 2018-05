DROP ASSASSINO SPEGNE IL SOGNO DEL ROVIGO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYdal nostro inviatoCALVISANO È crudele e bellissimo, a seconda del punto di vista. Crudele per la FemiCz Rovigo. Si vede sfuggire la qualificazione alla decima finale scudetto di rugby per un drop assassino di Juan Novillo all'ultima azione. Dopo aver pregustato la gioia 4' prima, quando un calcio da metà campo di Mantelli che ha ricordato quello della semifinale 1988 a Padova del divino Naas Botha, l'aveva virtualmente qualificata. Bellissimo per il Patarò Calvisano del tecnico rodigino Massimo Brunello. Perché fa rewind con la storia...