DREAM TEAM HONDA: «SARÀ TRIONFO O FLOP»

MOTO GPUno ha la mano sinistra fasciata, a meno di 48 ore dall'operazione allo scafoide per l'incidente in fuoristrada nel veronese, l'altro deve fare i conti con una spalla «messa peggio del previsto al momento dell'intervento». Le premesse non sembrano certo quelle di un Dream Team, ma guai a sottovalutare Jorge Lorenzo e soprattutto Marc Marquez, 12 titoli mondiali in coppia, compresi gli ultimi sette della MotoGP, un'era monopolizzata dai due spagnoli che da quest'anno saranno compagni di squadra. «Potremo essere come Senna e Prost» ha...