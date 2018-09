DOVIZIOSO VOLA A MISANO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGP«Ero in trance con la moto, è stata la mia gara perfetta». La prima volta di Andrea Dovizioso sul circuito di casa Misano Adriatico dista 60 chilometri dalla sua Forlimpopoli è arrivata a 32 anni. «Ma valeva la pena attendere così tanto. Ho urlato sotto il casco per tutto il giro finale, tale era l'adrenalina». Il vice campione del Mondo si è preso il terzo successo stagionale, il decimo da quando è in Ducati, vincendo alla maniera dei grandi: prima ha studiato il passo del compagno di team Jorge Lorenzo, che sabato aveva...