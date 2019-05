Dovizioso: «Vogliamo giocarcela di più» Quartararo vola, Rins col cucchiaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TEST DI MOTOGPJEREZ Ancora non smaltite le fatiche della gara di domenica, i piloti della MotoGp si sono ritrovati in pista a Jerez de la Frontera (Spagna) per un'intensa sessione di test dedicata alle novità tecniche da adottare nel prosieguo della stagione o, come nel caso di Andrea Dovizioso, a provare «assetti estremi» per aumentare la competitività. «Vogliamo e possiamo giocarcela di più», afferma il pilota della Ducati, non soddisfatto per il quarto posto di domenica e alla ricerca di qualcosa che lo rilanci in un Mondiale per...