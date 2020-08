GP D'AUSTRIA

Ci vuole calma e unità di intenti. Parola di Andrea Dovizioso alla viglia di quello che, per il pilota forlivese, è stato negli anni, il gran premio della svolta. Si corre al Red Bull Ring, in terra di Stiria, casa putativa della Desmosedici, a leggere i risultati conquistati da Borgo Panigale. Di più, perché proprio in Austria tre anni fa, Andrea e Marc Marquez diedero vita ad uno scontro epico, con un incrocio all'ultima curva rimasto negli annali. Come un deja-vu, proprio un anno fa, Dovi e Marc si confrontarono in quello che è stato definito come uno dei duelli più belli dell'ultima decade, con il block pass del ducatista sempre in quella fatal ultima curva. Una sliding doors questa gara di Spielberg, perché il 2020 della Rossa e di Dovizioso non è iniziato nel migliore dei modi.

2020 DA COSTRUIRE

Dopo il primo podio di Jerez, alla seconda gara in Andalusia e, sopratutto, nel corso dell'ultima gara di Brno, la prestazione è stata insufficiente per un duo che vuole puntare al titolo mondiale. Coppia in crisi quella formata da Ducati e Dovizioso? Forse sì (complice anche la questione contrattuale che non si sblocca) ma non tutto è perduto. Il problema è chiaro: la Desmosedici non si sposa bene con queste nuove calzature Michelin. I problemi sono in fase di frenata, con la moto che trasferisce i carichi in maniera troppo repentina. E se togli ad uno staccatore come Dovizioso uno dei suoi punti di forza, ecco spiegato il fondo della griglia in Repubblica Ceca. Mai come ora dunque, l'Austria diventa crocevia, tanto più che in questa stagione così convulsa, il motomondiale non ha trovato un suo padrone, un suo dominatore capace di tessere le redini della classifica, a maggior ragione ora che il re Marquez è fuori dai giochi a causa della frattura al braccio patita alla prima corsa. Ecco perché, nonostante le enormi difficoltà, il cammino mondiale non può e non deve essere accantonato. «Il Gp della Repubblica Ceca ha dimostrato quanto sia difficile fare pronostici quest'anno. Anche se Ducati ha ottenuto in Austria quattro successi negli ultimi quattro anni, ora dobbiamo solo pensare a ritrovare la fiducia» ha riferito Dovi «è nei momenti difficili come questo che dobbiamo rimanere uniti». Serve tornare a vincere se si vuole recuperare punti su Fabio Quartararo.

MISANO APRE AL PUBBLICO

L'opportunità - tra le altre cose - è doppia, visto che in Austria si correranno due round mondiali prima di trasferirsi in terra romagnola, in quella Misano Adriatico che, notizia di ieri, aprirà al pubblico i suoi cancelli: 10.000 ingressi al giorno concessi dalla regione Emilia Romagna. Un'arma in più, quella dei tifosi, per andare a conquistare lo scettro 2020. Sogni e speranze da coltivare però, una volta aver ritrovato quel legame con la propria Ducati, a cominciare dalle prime prove libere qui, in terra d'Austria. Gli orari del weekend: Diretta SKY Sport MotoGP, FP1 ore 9.55, FP2 ore 14.10. Sabato FP3 ore 09.55, Qualifiche ore 14.10. Domenica gara Sky Sport MotoGP ore 14.00, TV8 ore 16.30.

Flavio Atzori

