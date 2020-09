Ritrovarsi primo nel mondiale della massima classe motociclistica, e non essere felici. E' la situazione che sta vivendo Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati. Una trama degna di un rompicapo dell'ispettore Poirot, perchè le tessere di un pazzle del genere sarebbero fin troppe. Si potrebbe parlare della fine della relazione tra Dovi e la Rossa, dell'infortunio ad inizio stagione con la moto da cross che lo ha costretto ad un'operazione alla clavicola, oppure alla mancanza di quel riferimento, di quel nemico che risponde al nome di Marc Marquez che, volenti o nolenti, rappresentava quel trono da raggiungere. Andrea, che quella corona mondiale l'ha sfiorata per ben tre volte negli ultimi tre anni, conosce il colpevole in maniera ben chiara. Imputate? Le gomme Michelin 2020, con questa nuova costruzione che ha evidentemente stravolto il modo con cui si corre. Dovizioso lo ripete da inizio anno, ma tant'è, una quadra ancora non si è trovata. Sembrava essere arrivata durante i test di martedì scorso proprio a Misano, ed invece la Rossa numero 04 in Romagna non si è discostata dall'ottavo posto. La sensazione è che, in una stagione in cui tutte le carte sul tavolo siano a favore del pilota di Forli, a mancare sia proprio quella vincente in mano. Sì, perché anche la dea bendata sta dando una mano a Ducati, sotto forma di episodi figli di un mondiale così convulso. Dopo la vittoria in Austria, Dovizioso ha ricevuto un aiuto nel secondo Gp di Stiria con la bandiera rossa che gli aveva consentito di cambiare una gomma posteriore fallata. Una settimana fa, qui a Misano, la caduta di Quartararo alla curva del Rio lo aveva portato in testa al campionato. Ieri la penalità inflitta al francese, gli ha permesso di rimanere al vertice. Elementi questi che però non possono più essere sufficienti. Serve un cambio di tendenza perché se si vuole conquistare il mondiale, non si può lottare per una anonima ottava posizione con Takaaki Nakagami (a proposito, bello il gesto del nipponico a fine gara di fermarsi ad omaggiare Shoya Tomizawa) ed Alex Marquez.

Fl.At.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA