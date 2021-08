Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Viene da Roma, ha amato il Nordafrica dove ha vissuto, e gira il globo sfrecciando (e vincendo) su un catamarano che pare una navicella spaziale, a fianco di un compagno con cui non serve parlare per farsi capire. In due parole: Caterina Banti.Ventuno anni dall'ultimo oro olimpico dell'Italia nella vela: cosa faceva nel settembre del 2000?«All'epoca del trionfo della Sensini avevo tredici anni ed ero una scout».Sembra sempre molto...