DOUGLAS FA VOLARE LA JUVE

La Sampdoria non è il Real Madrid e i gol di Mandzukic e gli assist di Douglas Costa pesano ancora di più. Quattro giorni dopo la doppietta della rimonta sfiorata in Champions, Supermario si ripete in campionato e apre la strada al successo sui blucerchiati che aumenta a 6 punti il margine di vantaggio sul Napoli, a meno di una settimana dallo scontro diretto. Ma il vero protagonista del 3-0 di ieri sera è il trequartista brasiliano, entrato a ridosso dell'intervallo e subito decisivo col passaggio al centravanti croato che sblocca il...