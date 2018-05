DOUGLAS COSTA, ANNO DA OSCAR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUFFON 7.5Il talento resta intatto, ma gli anni passano e non accorgersene è forse il limite più invalidante. Anche quest'anno momenti di grande esaltazione, ma anche fragilità di un'età avanzata. Bisogna capire quando è il momento di chiudere e anche, come a Madrid, quando è il momento di tacere.SZCZESNY 7Il futuro è suo, quest'anno non ha avuto fretta. Non ha il talento e l'esperienza di Buffon, ma la sua presenza, comunque di tutto rispetto, da qui in poi va valorizzata, per capire se vale o meno quel posto.DE SCIGLIO 6.5Non amato...