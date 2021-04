Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOTORICCIONE Il nuoto azzurro ha forti tinte rosa in quel di Riccione, dove sono cominciati ieri gli Assoluti che valgono per i vincitori un titolo tricolore e un viaggio a Budapest, Europei di maggio, e, per quelli che vanno ancora più veloci, la qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Margherita Panziera, trevigiana di Montebelluna, che il pass per i Giochi lo aveva già (sono una decina in tutto i prenotati) ha preso ugualmente il...