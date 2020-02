BIATHLON

Ai Mondiali di Anterselva è di nuovo il giorno di Dorothea Wierer. La regina del biathlon sta vivendo il momento più bello della carriera proprio sulle nevi di casa e sulle ali dell'entusiasmo punta a calare il poker di medaglie, dopo l'argento della staffetta mista e la storica doppia vittoria nella 10 km ad inseguimento e nella 15 km individuale, risultati che le hanno consentito anche di rafforzare il pettorale di leader della classifica generale di Coppa del Mondo (le gare iridate, infatti, assegnano punti anche per questo circuito). Oggi è in programma la staffetta singola mista, ultima nato fra i format del biathlon, con in gara un uomo e una donna. Ogni nazione può schierare una sola squadra e la coppia azzurra era di fatto già decisa da tempo, con Doro a fianco di Lukas Hofer, assieme argento ai Mondiali 2019 di Ostersund e comunque molto affiatati, disputando da tempo anche il World Team Challenge, il gala di fine anno che si disputa nello stadio di Gelsenkirchen, presenti praticamente tutti i big del circuito.

STATO DI FORMA

I due azzurri, peraltro, hanno vinto l'edizione 2018 della kermesse tedesca. Dello stato di forma della Wierer c'è ovviamente poco da dire, l'unica incognita potrebbe essere il fatto che sarà al via della quinta gara in una settimana, mentre Hofer arriverà dalle fatiche della 20 km individuale, chiusa ieri al tredicesimo posto (con 4 errori, equivalenti ad altrettanti minuti di penalità) a 3'55 dal francese Martin Fourcade, vincitore con 57 sull'altro fenomeno del biathlon mondiale, il norvegese Johannes Boe, autore di un errore in più rispetto all'avversario (2 contro 1), altrimenti si sarebbe imposto per soli 3 secondi. Fourcade, già nella leggenda della disciplina, raggiunge quindi l'undicesimo titolo iridato e la 27. medaglia complessiva, diventando il primo di sempre a conquistare per quattro volte il titolo nello stesso format.

LA FAVORITA

«Ho fatto molta fatica all'ultimo poligono, mentre la nota positiva, anche in vista della staffetta singola, è il bel passo sugli sci - dice Hofer -. Del resto gareggerò assieme ad una bicampionessa del mondo, dovrò impegnarmi...». Favorita odierna è la Norvegia con Marte Roeiseland (due ori e altrettanti bronzi in quattro prove) e Johannes Boe, seguita da Italia, Svezia (Oeberg-Samuelsson) e Francia (Bescond-Jacquelin); il via alle 15.15, diretta tv su Raisport e Eurosport. Per vedere in gara nuovamente Lisa Vittozzi bisognerà invece aspettare sabato, giorno della staffetta femminile, mentre l'ultima opportunità di conquistare una medaglia in una prova individuale l'avrà domenica in occasione della 12.5 km mass start.

Ieri Fabrizio Curtaz ha parlato della 25enne di Sappada dopo le negative prestazioni delle ultime due gare: «Sta lottando con se stessa, è un passaggio della vita, fasi che ad uno sportivo capitano, ma possono servire ad uscirne fortificati - dice il dt azzurro - Le polemiche della vigilia sui suoi rapporti con Dorothea hanno inciso tantissimo su Lisa. Sta passando un momento veramente difficile. Deve ritrovare il sorriso».

Bruno Tavosanis

