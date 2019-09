Doppio vantaggio sprecato dal Chions Così l'Union fa festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO, SERIE DCHIONS Clamoroso al Tesolin: il Chions, in vantaggio 2-0 a inizio ripresa, si fa raggiungere in 4' dall'Union Feltre e poi subisce il ko nel recupero. Sabato da dimenticare per i padroni di casa, dopo un'ora di gioco indisturbata. La partita però dura 94' e i ragazzi di Zanuttig masticano amaro. E pensare che il primo tiro subito dai bellunesi arriva solo al 68', ed è quello che accorcia le distanze (2-1). Il resto vien da sé. Fortuna non pervenuta per i gialloblù, che nei primi 45' attendono pazientemente le manovre...