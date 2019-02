Doppio Pavoletti, Cagliari rivede la luce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAGLIARI-PARMA 2-1CAGLIARI Il Cagliari ritrova la vittoria - la prima del 2019 - battendo in rimonta il Parma dopo aver visto il baratro di una crisi profonda. In svantaggio di un gol, fischiati e contestati dalla curva i rossoblù hanno raddrizzato una partita che sembrava stregata grazie al solito Pavoletti. Per il bomber livornese una doppietta da applausi: gol in scivolata per il pareggio e gran stacco di testa - la specialità della casa - per il gol della vittoria, a 5 minuti dalla fine. Il Cagliari parte a spron battuto, con il Parma...