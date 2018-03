Doppio Messi Dura lezione del Barcellona al Chelsea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(c. rep.) Bayern e Barcellona completano il quadro delle qualificate ai quarti di Champions. Scontato il passaggio del turno dei campioni di Germania che partivano dal 5-0 ottenuto 3 settimane prima a Monaco e si sono imposti anche alla Vodafone Arena, tana del Besiktas che dopo aver superato la fase a gironi del principale torneo continentale per la 1ª volta nella sua storia si è dovuto accontentare di un ruolo da comparsa. In vantaggio al 18' con Thiago Alcantara (fratello dell'interista Rafinha), i tedeschi raddoppiano al primo minuto...