Nell'ultimo capitolo di questo 2021 il Milan si risolleva e torna a dare la caccia all'Inter. Una doppietta di Kessié e i gol di Florenzi e Theo Hernandez permettono ai rossoneri di battere l'Empoli, archiviando del tutto l'ultimo frame del match con il Napoli, quando dopo il gol annullato (per il fuorigioco di Giroud, mentre il francese era per terra) l'ivoriano corse in panchina per rivedere l'azione incriminata dal cellulare di un membro dello staff tecnico di Stefano Pioli. Di questa vittoria il Milan dovrà fare tesoro già nella gara del 6 gennaio, al Meazza, con la Roma dell'ex acerrimo rivale José Mourinho. In primis arriva con una rosa ancora falcidiata dagli infortuni (rientra Theo Hernandez, ma è out Ibrahimovic) e, in secondo luogo, grazie anche a un'invenzione dell'allenatore rossonero. Avanzare Kessié come trequartista centrale, infatti, si rivela la mossa vincente. Un'intuizione fondamentale per il Diavolo, che nell'ultimo periodo è apparso privo di idee e a corto di ossigeno. Invece, questo successo può ridare fiducia, ottimismo, consapevolezza. Perché arrivare davanti a un'Inter così efficace e cinica, non sarà facile per nessuno. Nemmeno per questo Milan che nei primi due mesi ha incantato nel nostro campionato, per poi frenare corsa e ambizione a causa dei tanti, troppi, infortuni. Rischiando di pagare a caro prezzo soprattutto quello di Kjaer, out per tutta la stagione per la rottura del legamento crociato e del collaterale del ginocchio sinistro durante la gara con il Genoa (1° dicembre). Serve, dunque, una prestazione convincente per il Diavolo. Kessié sblocca il risultato su tocco di Giroud.

GIOIA ROSSONERA

La reazione della squadra di Aurelio Andreazzoli è veemente. Nel giro di sei minuti trova il pari: cross di Henderson, il pallone arriva nei pressi di Bajrami che al volo sorprende Maignan, colpevole. Il portiere francese si riscatta con un gran parata su Pinamonti e il Diavolo beffa l'Empoli ancora con Kessie. L'ivoriano viene lasciato troppo libero di andare a zonzo in area, tira e infila il pallone sotto le gambe di Vicario. Quanto basta al Milan per tornare avanti. Anche se nella ripresa trema in diverse occasioni, come quando Bajrami centra la traversa in avvio. A chiudere il match pensa però Florenzi. Non segnava in A dal 12 maggio 2019 contro la Juventus. Una vita fa. E alla festa rossonera partecipa anche Theo Hernandez. Nel finale accorcia Pinamonti su rigore.

Salvatore Riggio

