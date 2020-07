GENOVA Ottava vittoria su undici partite, 27 punti sui 33 a disposizione. Il Milan post Covid-19 è una macchina infallibile e anche a Genova, contro una Sampdoria da tempo paga per l'anticipata salvezza raggiunta, offre l'ennesima prova di quadratura e solidità. La squadra di Ranieri commette ingenuità in serie, i rossoneri di Pioli sono bravi ad approfittarne ma anche a tenere tutto sotto controllo. Il Milan interpreta l'approccio alla gara nella maniera giusta. L'aggressività dei primi 10 minuti è notevole. Arriva subito il gol. Rebic affonda la lama nel burro di una fascia, quella destra della Samp, mal presidiata da Depaoli e Bereszynski. Il cross per la testa di Ibrahimovic, totalmente indisturbato, è un invito a nozze: tutto troppo facile dopo 3 minuti e 22 secondi, suo gol più veloce con la maglia rossonera in serie A.

La prima di Falcone tra i pali della Sampdoria è subito rovinata: il venticinquenne portiere si riscatta rispondendo, con prontezza, in rapida sequenza a Hernandez, Calabria e Rebic. Parate decisive per tenere in piedi una Sampdoria deconcentrata e con poco mordente.

La reazione c'è, complici anche gli spazi concessi soprattutto sulla fascia destra da Calabria. Jankto e Ramirez sono deboli e imprecisi, lo stesso Quagliarella si muove in maniera troppo prevedibile. Il Milan gestisce la gara a proprio piacimento con possibilità di ipotecarla alla mezz'ora quando Colley si immola su Ibrahimovic. Una botta al volto di Ramirez, con cui poi nasce un battibecco, costa il giallo e la conclusione anticipata del campionato al diffidato Rebic.

I migliori collaboratori di Pioli, in avvio di ripresa, sono Colley e Vieira! A porta vuota, con Donnarumma fuori causa dopo aver respinto una potente punizione di Quagliarella, al 51' il difensore gambiano alza incredibilmente di testa. Più facile segnare che sbagliare. Cambio di fronte e, dopo la torre a centro area di Ibrahimovic, il centrocampista guineense scivola lasciando campo aperto a Calhanoglu per il 2-0. Pasqua, vedendo andare a terra Vieira, inizialmente annulla ma poi, su segnalazione di Massa, va al Var e concede il gol. A parti invertite, la formula Calha-Ibra funziona anche al 57': contropiede fulminante, assist del turco per la doppietta di Zlatan.

Le emozioni non finiscono qui. Pasqua torna al Var al 77' per verificare il contatto Kjaer-Bertolacci. Rigore. Donnarumma ipnotizza Maroni ma 10 minuti dopo capitolerà di fronte a una prodezza di Askildsen. Non vuol esser da meno Leao: in pieno recupero, il portoghese serve il poker con un fantastico destro a giro.

