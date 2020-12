GENOVA Il Milan si salva ancora e il terzo 2-2 stagionale, secondo consecutivo e sempre in rimonta dopo quello di domenica contro il Parma, porta la firma dei difensori. In una serata di scarsa vena offensiva, Calabria e Kalulu rispondono, una alla volta, alla doppietta di Destro, l'ex rigenerato. Pioli mantiene così la leadership e Maran, con un pari prestigioso raggiunto con un secondo tempo convincente, salva la panchina.

IL PRECEDENTE

Incontrare il Genoa significa rimembrare l'ultima sconfitta rossonera. Otto marzo 2020, San Siro prima del lungo lockdown. Entrambe le squadre si presentano con lunghe liste di indisponibili. Kalulu centrale difensivo, Dalot terzino sinistro, Tonali cervello della mediana. Pioli riconfigura così uno scacchiere privo di almeno cinque pedine. Maran, con una difesa a 4 molto stretta, punta a chiudere gli spifferi. Rebic, terminale offensivo, fa a sportellate con Bani, tre giorni fa alle prese con Cristiano Ronaldo ben limitato prima della doppietta di rigore. Goldaniga non fa respirare Leao. Calhanoglu e Castillejo, rinato nell'ultimo mese, sono i più propositivi ma pure per loro non ci sono sbocchi. Il quadro delle emozioni del primo tempo è così limitato a un'occasione per parte nel giro di un minuto: tra il 36' e il 37, Destro sfiora il palo con un tiro a incrociare e Rebic elude Bani e Ghiglione (tunnel) prima di trovare l'opposizione di Perin.

E' un Milan troppo manovriero e prevedibile. Il Genoa, nell'intervallo, capisce che può esser la sua serata. Destro si riscopre bomber di razza e al 47' si lancia come un rapace sul pallone dell'1-0 dopo che Donnarumma compie un miracolo su Shomurodov. E' il primo cortocircuito della coppia Romagnoli-Kalulu. Il pareggio, al 52', arriva grazie a una bordata di Calabria ma non contribuisce a restituire intensità al gioco del Milan. E' ancora Destro a svettare a centro area, senza l'opposizione di Romagnoli, e a castigare ancora Donnarumma. Gli inserimenti di Hauge e Saelemakers, con lo spostamento di Leao al centro dell'attacco, non producono effetti. A regalare una nuova situazione di parità è, incredibilmente, la difesa: Kalulu firma il 2-2 dopo una torre di Romagnoli su angolo di Calhanoglu. A un minuto dalla fine, c'è ancora tempo per applaudire due prodezze classe 1999: la semirovesciata di Scamacca e il volo d'angelo di Donnarumma.

Marco Callai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA