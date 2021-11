Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La slovacca Petra Vlhova concede il bis a Levi (Finlandia) e come nelle gare dello scorso anno ha segnato una magica a doppietta vincendo in 1.45.22 anche il secondo slalom. Petra lo ha fatto con un podio fotocopia di quello di sabato e cioè davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin in 1.45.69 ed alla tedesca Lena Duerr in 1.46.00. Per lei è il ventiduesimo successo in carriera e la quinta vittoria a Levi, il che - per inciso - signfica...