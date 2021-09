Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Roma torna a correre dopo lo stop di un anno imposto dal Covid e incorona ancora una volta i fenomeni keniani. L'Acea Run Rome The Marathon, edizione 2021, porta la firma del debuttante Clement Langat Kiprono - vincitore in 2h08'23 - e di Peris Lagat Jerono in 2h29'29, non lontana dal suo personal best segnato in Cina nel maggio 2018 di 2h28'27. Sul podio maschile anche Emmanuel Naibei, Kenya, in 2h08'28 e l'etiope Deresa Ulfata Geleta in...