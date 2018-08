Doppietta Ducati, paura per Rabat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(ld) «Di fronte ad un asfalto appena rifatto, si presuppone che la situazione sia migliorata, e invece...». La considerazione di Andrea Dovizioso fotografa il caotico week-end di Silverstone, dove il nuovo manto stradale pieno di buche e scarsamente drenante mal si sposa con la pioggia che cade frequentemente in Inghilterra. Un mix che ha portato allo stravolgimento in extremis del programma odierno: la gara della MotoGP è anticipata alle 12.30 italiane (SkySport1 e MotoGP), Moto3 posticipata alle 14 e Moto2 in chiusura, già prevista per...