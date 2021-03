Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

KIEV Un primo tempo in controllo ed una ripresa sprint con il doppio acuto di Borja Mayoral che chiude il discorso qualificazione. Forte del 3-0 dell'andata la Roma supera 2-1 un onesto Shakhtar Donetsk e accede per la prima volta ai quarti di Europa League. Il primo squillo è della Roma grazie a Borja Mayoral che sul rilancio di Cristante si porta avanti la palla di testa in area e prova il sinistro al volo, ma il tiro finisce alto. La Roma...