Doppietta di Immobile, battuto anche il Celta Vigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Vola Ciro: prima di testa, poi in semirovesciata. È l'avvertimento di Immobile (foto) che sarà tutta un'altra annata. Sette centri in questo precampionato con l'ultima doppietta, per la Lazio ecco nel Memorial Quinocho contro il Celta Vigo (1-2) la nona vittoria. È il miglior risultato su nove amichevoli negli ultimi 15 anni, sono pronti per la Samp i biancocelesti. Può sorridere, Inzaghi, perché davanti sono oleati alla grande i meccanismi. Adesso funzionano pure le fasce, da lì arrivano le migliori palle. Per il 3-5-2 non poteva...