Doppietta d'oro di Paltrinieri, Scozzoli e Panziera

GIOCHI DEL MEDITERRANEO(v.zag.) Il nuoto italiano domina i Giochi del Mediterraneo di Tarragona, arrivano medaglie anche da scherma e ginnastica, nonchè il bronzo storico nel badminton. È nel doppio, degli altoatesini Strobl-Osele, 2-1 ai portoghesi. In piscina, il bis di Fabio Scozzoli è scontato, si aggiudica i 50 rana, dopo i 100, in 2725, mentre il padovano Andrea Toniato è settimo. Al femminile la doppietta, con Arianna Castiglioni (3107) e Martina Carraro, argento in 3133. Anche la trevigiana Margherita Panziera si ripete, oro sui...