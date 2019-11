CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPPIA TENTAZIONEDoppio appuntamento per gli amanti del tartufo bianco e nero. Entrambi nel Padovano. Il primo, venerdì, 29 novembre, è quello organizzato dal ristorante Le Tentazioni di Villatora di Saonara, in una serata aperta dal Durello spumante di Marco Zonato che poi lascerà spazio a due grandi vini rossi italiani esclusivamente serviti in Jeroboam, e il cui menu prevede: Uovo Morbido, cremoso di patata, nocciola e tartufo bianco, Insalatina di cappone, tartufo nero, topinambur ed erbette spontanee, Fusillone al parmigiano, porcini,...