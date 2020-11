Dopo otto mesi e ventiquattro gare, undici delle quali nella stagione in corso, il Milan perde l'imbattibilità. E lo fa pesantemente, contro il Lilla e Yusuf Yazici, alla seconda tripletta in tre gare di Europa League. Il trequartista turco punisce una squadra, quella di Stefano Pioli, con una marcia in meno rispetto a un Lilla sempre in controllo del ritmo, con un centrocampo potente e due esterni Ikoné e Bamba velocissimi e in grado di mettere in difficoltà i disattenti Dalot e Theo Hernandez.

Ripensando al passato, Pioli potrebbe però consolarsi: il Lilla vinse a San Siro nell'autunno di 14 anni fa, contro un Milan che sei mesi più tardi avrebbe conquistato la Champions League. Il presente induce però a riflessioni differenti per la capolista della serie A, surclassata anche a livello fisico dalla seconda della Ligue1. La sconfitta, peraltro, non cambia eccessivamente le prospettive europee del Milan, secondo nel girone H con 6 punti e sorpassato dal Lilla (7 punti), in un gruppo nel quale si registra il colpo di coda dello Sparta Praga (3 punti) a Glasgow con un Celtic (a quota 1) che pure aveva costretto i francesi al pari.

PRESAGI

Il Lilla non ha bisogno di schierare il figlio d'arte Tim Weah, il cui padre George aveva raccolto in maglia rossonera la pesantissima eredità di Marco Van Basten, diventando subito Pallone d'Oro. A Galtier, ex oscuro terzino del Monza, bastano gli altri. Bamba è il primo ad arrivare dalle parti di Donnarumma al 14', poi il portiere della Nazionale deve compiere la prima prodezza al 20', quando David scappa in contropiede a Romagnoli e all'ex di turno Kjaer. Ma servono pochi secondi perché i cattivi presagi si concretizzino: rimessa laterale e la leggera spinta dell'incerto Romagnoli su Yazici viene sanzionata con un rigore severissimo. Dal dischetto, Yazici segna, aprendo la propria notte magica. Il Milan prova a scuotersi ma non va oltre la punizione potente ma centrale di Ibrahmovic, deviata con difficoltà da Maignan, poi il portiere ospite respinge il diagonale di Hernandez. Pioli prova a ridestare il Milan togliendo Castillejo spento, come spesso in questo periodo e Krunic per inserire la velocità di Leao e la qualità di Calhanoglu. Ma dopo l'occasione sprecata da Kessie al 50', con un destro alto da buona posizione dopo sponda di Ibra, il Milan crolla: al 55' Yazici raddoppia con un tiro non irresistibile il cui rimbalzo inganna però Donnarumma. E quattro minuti dopo, il turco fa tris in contropiede, colpendo sul lato lasciato libero da Hernandez. Finisce qui, ed è Donnarumma a evitare un passivo peggiore a un Milan frastornato, mentre Rebic entrato al posto di un Ibrahimovic poco convinto impegna Maignan. Al Milan non resta che guardare avanti, al Verona che arriverà a San Siro prima di una sosta che potrebbe portare a sviluppi importanti sui rinnovi di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. «Ogni settimana è buona dice il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini i contatti ci sono, abbiamo improntato tutto sulla chiarezza. E su Ibra, avevo sottolineato già prima del derby come tra i giocatori in scadenza ci fosse anche lui. Ibra è speciale. E se mi chiedete dei limiti di età, io che ho smesso a 41 anni sono la persona meno adatta a parlarne Il Lilla? È una squadra veramente forte».

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA