CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO L'IMPRESAROMA Notte da sogno per la Roma, notte insonne per i romanisti. Notte di complimenti e post festanti sui social per tifosi di ogni squadra, giocatori, allenatori, artisti e società calcistiche, italiane e non. Tutti, compresi naturalmente i quotidiani di ogni angolo del mondo, hanno celebrato l'incredibile remuntada della Roma e la lezione di calcio che la squadra di Di Francesco ha impartito al Barcellona. Tra facebook, twitter e instagram, romanisti e non, hanno dato seguito all'impresa con foto, video e meme. Basti dire che...