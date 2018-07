Dopo Durmaz, minacce di morte pure a Jorgensen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOC'era una volta un calcio cattivo, quello delle minacce di morte ai giocatori, a volte (Andres Escobar) tramutate in realtà, e uno all'insegna del fair play. Ora, tutto questo non c'è più. Dopo lo svedese Durmaz, tocca al danese Nicolai Jorgensen incappare nella follia del tifo - spesso social - che grida vendetta per un errore. Chissà che all'attaccante della Danimarca non sia tornata in mente proprio la tragedia di Escobar, dopo aver ricevuto minacce di morte sui social per la sconfitta contro la Croazia, negli ottavi del mondiale...