Dopo aver galoppato per la prima decina di giornate, il Napoli ha pareggiato con il Verona, ha perso contro l'Inter, pareggiato ancora con il Sassuolo, perso di nuovo giusto sabato contro l'Atalanta. Certo, è vero, aveva piegato nettamente la Lazio, però non bisogna scambiare il successo vagamente episodico con una tendenza piuttosto evidente. Va detto: il Napoli di Luciano Spalletti gioca non bene ma benissimo, eppure alle volte scivola...