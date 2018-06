Doping, stangata sulla Errani: stop di 10 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISTroppo lieve la squalifica di 60 giorni inflitta dalla federazione internazionale a Sara Errani. Per il Tas la positività al letrozolo, passata alle cronache come il doping del tortellino, merita uno stop di dieci mesi nonostante l'assunzione della sostanza vietata sia stata giudicata involontaria. Di conseguenza la tennista romagnola potrà ritornare in campo solo l'8 febbraio 2019, anche se un'interpretazione regolamentare lascia aperta la possibilità che la squalifica possa essere parzialmente o totalmente retrodata a causa del...