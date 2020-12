NUOTO

Il nuoto non ha età. A Riccione, dove sono cominciati ieri i campionato italiani d'inverno, la Generazione Z, quella dei nati dal 2000 o dopo, ha fatto registrare due record italiani e altre due promozioni olimpiche per gli azzurri. Gregorio Paltrinieri s'è tuffato per un bagnetto fuori gara nei 400 stile; Federica Pellegrini nei suoi 200 metri ha vinto il suo tricolore numero 128 a considerare individuali, collettivi; e si aspetta il ritorno, a 38 anni di Filippo Magnini. I due ragazzi del record sono Benedetta Pilato che non ha ancora 16 anni, e Thomas Ceccon, che non ne ha ancora 20, ecco perché nuotare non ha età. La Pilato mette subito fine alla guerra delle rane, le nuotatrici azzurre di questo stile (con lei sono Martina Carraro ed Arianna Castiglioni) che avevano a disposizione due posti per la gara individuale dei 100 metri a Tokyo la prossima estate. Ne ha lasciato uno soltanto alle altre due giacché ha vinto ed ha ottenuto, insieme con il tempo di qualificazione olimpica, anche il primato italiano, 1:06.02 che ha tolto alla Carraro: «Le Olimpiadi sono un sogno ha detto ma non vedo l'ora di tornare ad allenarmi perché voglio sempre migliorarmi».

Thomas Ceccon, che è un talento puro, si è presentato assai rinforzato nei muscoli e nei 100 dorso ha compiuto l'Impresa. Ha nuotato in 52:84 che è primato italiano, tempo olimpico e abbatte il muro dei 53 secondi. «Marco mi ha detto: osiamo». Marco Pedoja è il suo allenatore e Thomas ha obbedito: i primi 50 metri li ha nuotati in 25:73 e questo gli ha consentito di chiudere la gara in 52:84, mezzo secondo sotto il vecchio primato di Simone Sabbioni.

ETERNA FEDE

La Pellegrini ha avuto l'andamento lento (1:57.58) il che non le ha impedito di vincere: le avversarie tutte sopra i due minuti, il che non stimola davvero. Ha detto «va bene così» perché ha considerato la preparazione «pausata», causa Covid, «che per fortuna è passato in due settimane». Il tempo non è olimpico, la Pellegrini conta di ottenerlo la prossima volta, a fine marzo; l'Italia conta, comunque, di averla ancora con sé per la quinta Olimpiade. A Riccione sarà ancora in vasca per i 100.

Piero Mei

