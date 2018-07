DOPING, ASSOLTO FROOME

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMODall'esclusione dal Tour de France all'assoluzione dall'accusa di doping. In sole 24 ore è cambiato radicalmente il futuro agonistico di Chris Froome, che oltretutto ora ha la certezza di aver ottenuto un filotto consecutivo di successi nei tre grandi giri. Dieci mesi dopo, con colpevolissimo ritardo, è arrivata la decisione della Wada per la vicenda riguardante il valore di salbutamolo superiore al massimo consentito dal regolamento in occasione della tappa della Vuelta di Spagna del 7 settembre 2017. In quell'occasione nelle urine...