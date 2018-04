DONNARUMMA MURA NAPOLI MILAN SALVO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Essere Donnarumma significa parare il sinistro a botta sicura di Milik, nel recupero. Era come con il Chievo, la palla match senza appello, stavolta al Napoli non è andata bene e il fondo il Milan è stato appena superiore al Chievo di otto giorni fa.San Siro è impressionante, da capogiro, per la salita in tribuna e per il colpo d'occhio. Si vedono perfettamente le linee di schieramento, il tifo è molto rossonero, incessante, la curva azzurra è in alto, al cielo. Come qualche conclusione. Contorno assordante, stordente, giocatori piccoli...