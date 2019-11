CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DONNARUMMA 7Salva due volte nel giro di un minuto, prima su Cimirot e quindi su Kovacevic. La Bosnia poteva riaprire la partita, non c'è stato verso. Reattivo anche in svariate uscite a terra/aria. Decisivo. FLORENZI 6,5Il duello aereo con Dzeko (e non solo con lui) non è proponibile, se la cava bene sul resto. Propositivo e con gamba, nonostante l'inattività nella Roma, ottimo un cross nella ripresa per Belotti, che per poco non sigla il poker. E' chiaro: il vero Florenzi è un altro, ma - vista la situazione - questo per ora è tanta...