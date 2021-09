Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNARUMMA 6Un brivido sulla schiena arriva nel primo tempo, sul colpo di testa di Akanji. Poi non deve fare molto altro.DI LORENZO 6Poche occasioni per alzare la testa nei primi minuti, cresce col passare del tempo, acquisendo più sicurezza. Soprattutto in fase difensiva.BONUCCI 5,5Poche distrazioni ma fatte bene. Qualche errore in appoggio.CHIELLINI 6L'impressione è che non si trovi in una grossa condizione fisica, ricorre spesso al...