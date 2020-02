FORMULA 1

I team di Formula 1 hanno completato la prima sessione di test invernali in vista della nuova stagione, che ha fornito notevoli spunti di polemica e qualche indicazione anche se molto parziale sulla competitività delle nuove monoposto. In ogni caso, al circuito del Montnelò, è stata la Mercedes a monopolizzare l'attenzione con l'esordio del nuovo sistema Das e la dimostrazione di sostanziale dominio fornita dalla M11, con la quale ieri il più veloce è stato Valtteri Bottas, unico a scendere sotto il muro dell'1'16 nell'arco dei tre giorni.

Il finlandese ha preceduto Lewis Hamilton, staccato di quasi nove decimi, e il francese Esteban Ocon, terzo con la Renault ma ad un secondo molto abbondante. È terminato male, invece, l'esordio della SF1000, visto che Sebastian Vettel è rimasto appiedato in mattinata per un guasto alla power unit e nel pomeriggio, con un nuovo propulsore, è riuscito a completare un cento giri ma senza andare oltre il 13° tempo di giornata, a quasi tre secondi dal leader.

EFFETTO DAS

Se l'anno scorso la Ferrari aveva fatto faville a Barcellona, illudendo tutti prima di un brusco risveglio in Australia, in questi primi test il focus non è stato sulle prestazioni, come spiega il team principal, Mattia Binotto: «Ci siamo concentrati sulla vettura per capire come si comporta in tutte le condizioni, non pensando al set up e a cercare prestazioni - afferma -. Gli altri sono sicuramente molto veloci, ma potremo compararci solo in Australia. D'ora in poi cercheremo di ottimizzare la prestazione, lavoreremo su set up e gara».

Quanto alla questione Das, Binotto non si sbilancia. «È una innovazione come tante altre su tutte le vetture. Guarderemo quanto questo sistema potrà portare in termini di prestazioni e, se la Fia lo riterrà legale, capiremo come montarlo sulla vettura entro fine stagione», conclude.

Il venerdì catalano non ha riservato altre particolari sorprese, ribadendo comunque il distacco tra le Frecce d'Argento e le monoposto di tutti gli altri team.

