Dominio di Dennis a cronometro: lezione a Dumoulin

CICLISMOUn dominio assoluto quello di Rohan Dennis, nuovo campione del mondo a cronometro. L'australiano, che in stagione aveva già vinto sette prove contro il tempo, ha inflitto distacchi abissali lungo i 52 km del tracciato di Innsbruck, chiudendo con una media di 49,585 km/h. Nettissimo il vantaggio su Tom Dumoulin, l'altro grande favorito della gara, giunto a 1'21 e argento per soli cinque decimi sul belga Victor Campenaerts. L'olandese non ha preso bene il risultato, lui che sperava di riconfermarsi campione ed invece si ritrova...