DOMINIK È SEMPRE

SCIAll'appello lanciato da Sofia Goggia, Dominik Paris ha risposto ad alta voce presente, partendo con lo stesso pettorale, il 3, ma raddoppiando la posta in palio. La bergamasca si era fermata all'argento, il velocista della Val d'Ultimo ha fatto strike sulla pista Olympia, rivestendosi d'oro nel superG iridato. Per vincere «la guerra», come lui stesso ha definito la sua «gara al buio», ha dovuto attendere fino all'ultima recita, perché per un errore nel finale non ha ammazzato la concorrenza e di colpo, dopo la discesa dei migliori, il...