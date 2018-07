Domina Rea (Kawasaki) ma l'Aprilia è sul podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUPERBIKEPadrone di casa, ma sconfitte. A Misano, nona tappa del Mondiale Superbike, Ducati e Aprilia non hanno fermato il predominio di Jonathan Rea, che si è aggiudicato gara1, e grazie alla terza vittoria di manche consecutiva il nordirlandese della Kawasaki vede il quarto Mondiale di fila sempre più vicino: a nove manche dalla fine (con 225 punti in palio) Rea vanta 80 lunghezze di vantaggio sul ducatista Chaz Davies, secondo ieri ma staccato di quasi tre secondi. La Rossa non ha potuto sorridere più di tanto: Marco Melandri è stato...