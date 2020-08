PADOVA (m.zi.) Tre giorni di gare, 34 titoli in palio, 736 atleti al via: questa in sintesi la scheda dei campionati italiani Assoluti che iniziano questa mattina, per concludersi domenica alle 20, allo stadio Colbachini di Padova. Oggi si parte con le prove multiple e le qualificazioni. Il clou sarà domani, con la finale dei 100 maschili e il duello tra il primatista italiano Filippo Tortu (foto) e il terzo di sempre, Marcell Jacobs, alle 19, il lungo femminile con Larissa Iapichino che sfiderà la vicentina Laura Strati (dalle 18.40), e la finale dell'alto con Gianmarco Tamberi (dalle 17.30). Da seguire anche Luminosa Bogliolo negli ostacoli e Claudio Stecchi nell'asta oltre alla pluri campionessa d'Italia del peso, la padovana Chiara Rosa a caccia del 16° titolo di fila all'aperto. Domenica tra i più attesi Leonardo Fabbri nel peso, Fausto Desalu nei 200 metri, Ayomide Folorunso nei 400hs ed Elena Vallortigara nell'alto. Nel triplo sfida tra la padovana Veronica Zanon e la vicentina Ottavia Cestonaro. Tutti gli assoluti saranno trasmessi in diretta su Rai Sport +: oggi dalle 18.20 alle 20.30, domani dalle 17.30 alle 20 e domenica dalle 15.45 alle 20.30. Possibile anche la presenza del pubblico, seppur ridotta a un massimo di 500 persone (disponibili biglietti per oggi e domenica a 10 euro, 5 ridotto): sarà agibile la tribuna sul lato del rettilineo opposto, da dove sarà agevole seguire soprattutto i concorsi come l'alto.

