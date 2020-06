IL CASO

ROMA E il destino del tennis, a un certo punto, assume le fattezze di un comico banale, che si aggrappa a quell'ironia talmente telefonata da risultare quasi fastidiosa. E così, dopo le positività a catena di Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki tutti insieme appassionatamente, in campo e non solo, nell'Adria Tour voluto da Novak Djokovic accade quello che a un certo punto è sembrato a tutti inevitabile. Quasi auspicabile, per gli haters da tastiera senza cuore. Cioè, che nella rete del contagio del Covid 19 finisse anche il numero uno del mondo in persona. L'annuncio ieri in conferenza stampa: positivo Nole, positiva la moglie Jelena, negativi i figli. In sintesi: il torneo che doveva dimostrare al mondo che il peggio era alle spalle è diventato uno spot per sensibilizzare la gente a non abbassare la guardia, un manifesto per ribadire l'importanza del distanziamento sociale e delle altre regole di sicurezza.

LE PAROLE

«Quando siamo arrivati a Belgrado siamo stati testati. Il mio risultato è stato positivo, proprio come quello di Jelena, mentre i risultati dei nostri figli sono negativi. Tutto ciò che abbiamo fatto nell'ultimo mese, lo abbiamo fatto con il cuore puro: il Tour è nato per indirizzare tutti i fondi raccolti verso le persone bisognose. Abbiamo organizzato il torneo nel momento in cui il virus si è indebolito, ritenendo che le condizioni per ospitare il Tour fossero state soddisfatte». Questi i passaggi chiave del discorso di Djokovic, pronto all'isolamento di 14 giorni e a rifare il tampone tra cinque. Una serie di frasi che meritano un'accurata analisi del testo. A partire dall'inizio, da quel «quando siamo arrivati a Belgrado» che conferma l'opposizione di Nole a sottoporsi al tampone già in Croazia, a Zara, dopo che la notizia della positività di Dimitrov, domenica, aveva portato allo stop del torneo. Una fuga che non è piaciuta, specie per chi l'ha legata alle posizioni no-vax del campione. Sulle «condizioni soddisfatte» per ospitare il torneo Djokovic tocca uno dei punti salienti della polemica che sta travolgendo l'Adria Tour (che, è bene ricordarlo, ha come direttore suo fratello Djordje). Nel mirino della critica è finita soprattutto l'opportunità di organizzare un torneo senza restrizioni né per i giocatori né per il pubblico. E più cresceva il numero dei contagiati oltre ai quattro giocatori, anche la moglie incinta d Troicki, Aleksandra, l'allenatore di Dimitrov, Kristijan Groh, e Marco Panichi, preparatore atletico di Djokovic più si rafforzava il partito dei contrari, virtualmente capitanato da Nick Kyrgios che, dopo la positività di Coric, ha definito «una decisione sciocca» quella di organizzare tornei adesso. La verità, però, è che su questo punto Djokovic è inattaccabile. «Facciamo solo quello che i governi ci permettono di fare», disse alla vigilia della tappa inaugurale di Belgrado. E aveva ragione. La Serbia dal 5 giugno ha eliminato le ultime restrizioni relative agli eventi all'aperto con partecipazione di pubblico, mentre la Croazia, addirittura dalla fine di maggio, ha revocato il divieto di organizzare eventi pubblici con più di 40 partecipanti. Insomma, il torneo di Djokovic non aveva nulla di illegale se rapportato alle politiche de Paesi che lo hanno ospitato.

IL RUOLO

Il problema emerge quando Nole ricorda lo scopo benefico del torneo. Per creare consenso intorno alle mosse filantropiche, Djokovic ha parlato da presidente del Player Council dell'Atp. Ed è qui che il serbo commette il doppio fallo. Già l'essere numero uno del mondo ti rende un modello di comportamento. Se poi il migliore dei giocatori è anche il presidente dei giocatori stessi, il problema è doppio. L'avventatezza di Nole non è rimasta confinata al torneo, visto che i partecipanti hanno giocato insieme a calcetto, hanno sfidato dei campioni di basket (e uno di loro, Nikola Jankovic, è risultato a sua volta positivo) e la sera si sono scatenati in discoteca.

Gianluca Cordella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

